Антонов обвинил США и НАТО в подталкивании мира к третьей мировой войне

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Соединенные Штаты и НАТО своими действиями подталкивают мир к третьей мировой войне, провоцируя Россию в разных частях света. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 24».

«Соединенные Штаты Америки и НАТО толкают мир к войне. Провоцируют нас. Если вы посмотрите на различные регионы мира, вы увидите, что нас все время проверяют, как мы отнесемся к той или иной провокации», — сказал он.

Это не первое подобное заявление дипломата. 12 июля Антонов заявил, что проходивший тогда саммит НАТО в Вильнюсе показал нацеленность альянса на сосредоточение войск на границе с Россией. Кроме того, считает посол, прозвучавшие на саммите заявления подтверждают антироссийскую направленность НАТО.