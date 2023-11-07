Минобороны Италии допустило окончание конфликта на Украине весной

Конфликт между Россией и Украиной может разрешиться весной 2024 года, считает министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Его слова передает The Huffington Post.

«С военной точки зрения мы зашли в тупик, это правда. Я считаю, что решение [конфликта] должно быть найдено политикой», — сказал Крозетто. По его мнению, воможность решения конфликта путем переговоров существует. «Я убежден, что противостояние будет продолжаться всю зиму, а весной можно будет найти решение», — добавил он.

Ранее Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный в статье для The Economist заявил, что бои на Украине зашли в тупик. Он предупредил о риске их перехода в позиционные — статичные, изнурительные боевые действия, которые могут растянуться на годы.

Президент Украины Владимир Зеленский не согласился с мнением Залужного. «Это не патовая ситуация. Россия контролирует небо. Мы бережем наших военных. <...> Нам нужно больше работать с партнерами над поставками ПВО, получить преимущество в небе и дать возможность ВСУ провести наступление», — сказал он.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя статью Залужного, также заявил, что конфликт «не зашел в тупик». «Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции. Все цели, которые ставились, должны быть выполнены», — подчеркнул он.