Число погибших в секторе Газа превысило 10 тыс.

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В результате бомбардировок Израилем сектора Газа погибли 10 022 палестинца, в том числе 4104 ребенка, сообщает Al-Arabiya со ссылкой на представителей Минздрава анклава.

Накануне в Минздраве Палестины сообщили о более 9,7 тыс. погибших. Кроме того, в результате бомбардировок в регионе погибли более 150 медицинских работников, отметили в ведомстве.

В тот же день, 5 ноября, палестинское агентство WAFA сообщило, что Израиль нанес авиаудар по лагерю беженцев Аль-Магази в секторе Газа. В результате атаки погиб 51 человек, десятки получили ранения.

Международные организации и ООН призывали Тель-Авив остановить военные действия из-за гуманитарного кризиса в секторе Газа. Власти Израиля настаивают на необходимости полного уничтожения ХАМАС и возвращении заложников, которые удерживаются в анклаве. По последним озвученным данным , их не менее 240 человек.

По оценкам гуманитарного управления ООН, почти 1,5 млн из 2,3 млн жителей Газы являются внутренне перемещенными лицами. В Израиле после нападения ХАМАС 7 октября погибли свыше 1,4 тыс. человек.