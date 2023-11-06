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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Число погибших в секторе Газа превысило 10 тыс.

Минздрав сектора Газа: число погибших в анклаве превысило 10 тыс.
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Ahmed Ibrahim / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Ahmed Ibrahim / Keystone Press Agency / Global Look Press

В результате бомбардировок Израилем сектора Газа погибли 10 022 палестинца, в том числе 4104 ребенка, сообщает Al-Arabiya со ссылкой на представителей Минздрава анклава.

Накануне в Минздраве Палестины сообщили о более 9,7 тыс. погибших. Кроме того, в результате бомбардировок в регионе погибли более 150 медицинских работников, отметили в ведомстве.

В тот же день, 5 ноября, палестинское агентство WAFA сообщило, что Израиль нанес авиаудар по лагерю беженцев Аль-Магази в секторе Газа. В результате атаки погиб 51 человек, десятки получили ранения.



Международные организации и ООН призывали Тель-Авив остановить военные действия из-за гуманитарного кризиса в секторе Газа. Власти Израиля настаивают на необходимости полного уничтожения ХАМАС и возвращении заложников, которые удерживаются в анклаве. По последним озвученным данным, их не менее 240 человек.

По оценкам гуманитарного управления ООН, почти 1,5 млн из 2,3 млн жителей Газы являются внутренне перемещенными лицами. В Израиле после нападения ХАМАС 7 октября погибли свыше 1,4 тыс. человек.

Теги
сектор Газа Палестина Израиль ХАМАС
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