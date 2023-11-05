Минздрав Палестины: число погибших в секторе Газа выросло до 9,7 тыс.

В Палестине сообщили о 9,7 тыс. погибших в секторе Газа

Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images

В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли более 9,7 тыс. человек, сообщил минздрав Палестины в телеграм-канале.

При этом 4,8 тыс. погибших — дети, говорится в сообщении палестинского ведомства. Кроме того, в результате боевых действий между Израилем и ХАМАС в Газе погибли более 150 медицинских работников.

В тот же день, 5 ноября, палестинское агентство WAFA сообщило, что Израиль нанес авиаудар по лагерю беженцев Аль-Магази в секторе Газа. В результате атаки погиб 51 человек, десятки получили ранения.

Международные организации и ООН неоднократно заявляли о начавшемся в секторе Газа гуманитарном кризисе и призывали Тель-Авив остановить военные действия. Власти Израиля такую возможность исключали, настаивая на необходимости полного уничтожения ХАМАС.

По оценкам гуманитарного управления ООН, почти 1,5 млн из 2,3 млн жителей Газы являются внутренне перемещенными лицами. В Израиле погибли свыше 1,4 тыс. человек, ранены 5,4 тыс.