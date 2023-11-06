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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Иордания предупредила об объявлении войны при выселении жителей Газы

Иордания назвала возможное выселение палестинцев из Газы объявлением войны
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Перемещение палестинцев с их земель станет красной линией для Иордании и приведет к серьезным последствиям на Ближнем Востоке, Амман будет «всеми средствами» противостоять попыткам выселить их, предупреждают власти
Газа, сектор Газа
Газа, сектор Газа (Фото: Mohammed Saber / EPA / ТАСС)

Любые попытки выселения палестинцев из сектора Газа или с Западного берега реки Иордан станут красной линией для Иордании, власти расценят это как объявление войны, заявил премьер-министр Бишер Аль-Хасауна, его слова приведены в аккаунте канцелярии в X (бывшая Twitter).

Аль-Хасауна обвинил Израиль в том, что тот «не делает различий между гражданскими и военными целями» при ударах по позициям ХАМАС в секторе Газа, и заявил, что действия ЦАХАЛ «не соответствуют принципам самообороны».

О том, что Иордания считает недопустимым массовое переселение палестинцев, говорил и глава МИД королевства Айман Сафади, предупредив, что это приведет к серьезным последствиям для региона. Он предупреждал, что Амман будет «всеми средствами» противостоять подобным попыткам.

Война между Израилем и ХАМАС вызывает в Иордании опасения в связи с тем, что в случае эскалации израильская сторона сможет «реализовать политику перемещения, направленную на массовое изгнание палестинцев с Западного берега», отмечает Reuters. Королевство граничит с Западным берегом, оно приняло большую часть палестинских беженцев, которые были вынуждены покинуть свои дома после образования Израиля в 1948 году. Сейчас в Иордании проживает большое количество беженцев (как пишет ТАСС, палестинцы составляют не менее 35% всего населения королевства).

После переговоров в Осло в 1993 году, которые считаются началом мирного процесса между Израилем и Палестиной, Израиль вывел войска из сектора Газа и с Западного берега реки Иордан. Сейчас сектор Газа с населением около 2 млн человек контролирует ХАМАС, Западный берег — Организация освобождения Палестины (ООП), одно из подразделений которой — ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины). На Западном берегу, по оценкам властей США, по состоянию на середину 2022 года жили около 3 млн палестинцев.

Иордания после начала войны между Израилем и ХАМАС призвала к немедленной деэскалации конфликта. Король Абдалла II в разговоре с президентом США Джо Байдженом указывал на гуманитарный кризис в секторе Газа и требовал «установить срочно прекращение огня и перейти от войны к политическому урегулированию». 1 ноября после расширения военных действий в секторе Газа Иордания отозвала посла из Израиля.

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6 ноября в интервью CNN королева Иордании Рания аль-Абдалла вновь призвала к прекращению боевых действий. По ее словам, выступление в поддержку Палестины не равно поддержке ХАМАС и терроризма. «Я осуждаю антисемитизм и исламофобию… но я также хочу напомнить, что Израиль не представляет весь еврейский народ», — сказала она.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Иордания Палестина беженцы сектор Газа Западный берег реки Иордан
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