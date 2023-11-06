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Политика ,  
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Германия выделит своим регионам €18 млрд для решения проблем миграции

Шольц: правительство Германии выделит €18 млрд для решения проблем с беженцами

Правительство Германии выделит €18 млрд федеральным землям и муниципалитетам для решения проблем, связанных с миграцией, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Mannheimer Morgen.

По словам Шольца, размещение и интеграция беженцев — проблема всего государства. «Только в этом году федеральное правительство выделит почти €18 млрд помощи федеральным землям и муниципалитетам для решения задач миграционной политики», — сообщил он.

Канцлер добавил, что слишком много людей сейчас приезжают в Германию нелегально. Он рассказал о планах ускорить процесс предоставления убежища и рассмотрения в первой инстанции, чтобы он завершался в течение полугода.

Въезд в Германию должен контролироваться более тщательно, поэтому страна усиливает охрану границ с Швейцарией, Австрией, Чехией и Польшей, а также внешние границы Евросоюза, добавил Шольц. Он признал, что к 2030 году, когда 13 млн немцев выйдут на пенсию, стране понадобятся рабочие из-за границы.

В сентябре 2023 года Шольц заявил, что число стремящихся в Германию беженцев «слишком велико». По его словам, свыше 70% беженцев в Германии ранее не были зарегистрированы, хотя находились в других странах ЕС.

В 2022 года в Германии рекордно выросло население — на 1,3% (1,12 млн человек). Это связали с притоком мигрантов, а также вынужденных переселенцев с Украины.

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В сентябре источники Reuters сообщали, что немецкие власти планируют вдвое сократить поддержку земель в вопросе приема и интеграции беженцев на фоне растущей инфляции — с €3,75 млрд в 2023 году до €1,7 млрд в 2024 году. Минфин страны подчеркивал, что решением вопроса должны заниматься именно регионы.

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Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
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