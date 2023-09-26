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Власти ФРГ сократят расходы на беженцев в 2024 году

Reuters: власти ФРГ сократят расходы на беженцев в 2024 году
Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Власти Германии планируют в следующем году вдвое сократить поддержку федеральных земель в вопросе приема и интеграции беженцев на фоне растущей инфляции. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

В 2024 году федеральное правительство выделит на содержание беженцев €1,7 млрд. Для сравнения, в этом году было выделено €3,75 млрд.

Как рассказал агентству представитель Минфина Германии, в Берлине осознают национальный масштаб проблемы финансирования беженцев, однако согласно действующему законодательству именно регионы «несут ответственность за их размещение и уход».

В июне Федеральная служба статистики Германии сообщила о рекордном росте населения страны на 1,3% (1,12 млн человек) в 2022 году. Как отметило тогда агентство Bloomberg, это рекордный прирост после объединения восточной и западной частей государства (ГДР и ФРГ) в 1990 году. Тогда население ФРГ увеличилось с 62,7 млн в 1989 году до 79,8 млн в 1990-м.

Рост населения связывают с возросшим числом иммигрантов. Помимо беженцев из арабских стран к ним прибавились беженцы с Украины. На конец прошлого года в Германии проживали порядка 84,4 млн человек, в том числе 12,3 млн иностранцев. Из них большинство имели турецкое (1,34 млн), украинское (1,05 млн) или сирийское (883 тыс.) гражданство. Наибольший прирост показало население с украинским гражданством — 915 тыс. человек.

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Reuters беженцы Германия расходы
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