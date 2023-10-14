Би-би-си сообщила о нападении полицейских на ее журналистов в Тель-Авиве

Британская национальная вещательная компания (Би-би-си) сообщила, что на сотрудников ее арабской редакции напали полицейские в Тель-Авиве.

По данным телеканала, полицейские остановили автомобиль с одной из съемочных групп BBC Arabic и попросили их выйти из машины. Журналисты показали удостоверения сотрудников СМИ, но в ответ на них направили огнестрельное оружие. Один из репортеров пытался записать инцидент на видео, но его телефон бросили на землю, а его самого ударили в шею.

«Журналисты должны иметь возможность беспрепятственно освещать конфликт Израиля и сектора Газа», — подчеркнул официальный представитель телеканала. Би-би-си обратился за комментарием в израильскую полицию.

Во время рейда израильской армии в арабский квартал Иерусалима шеф ближневосточного бюро Russia Today Мария Финошина попала под слезоточивый газ. «Они держат на прицеле верхние этажи на случай, если там засели люди, представляющие для них угрозу», — сообщила журналистка.

Конфликт между Израилем и сектором Газа продолжается уже почти неделю. По последним данным Минздрава Палестины, с их стороны погибли 1,9 тыс. человек, среди них 614 детей и 370 женщин, еще свыше 7,6 тыс. получили ранения. Число погибших в Израиле с начала нового военного обострения превысило 1,3 тыс. человек, пострадали 3,2 тыс. израильтян.

Во время освещения конфликта погибли два журналиста, которые работали в СМИ в секторе Газа, еще один получил ранения. Накануне во время обстрела в Ливане погиб видеоопреатор Reuters.