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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В результате войны Израиля и ХАМАС погибли 46 журналистов

Число погибших во время войны Израиля и ХАМАС журналистов возросло до 46
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

За время войны Израиля с палестинской группировкой ХАМАС погибли по меньшей мере 46 журналистов, сообщает агентство IRNA.

Накануне, 3 ноября, Комитет защиты журналистов (CPJ) сообщил, что на Ближнем Востоке погибли 36 журналистов — 31 палестинец, четыре израильтянина и один ливанец. Восемь сотрудников СМИ получили ранения, столько же арестованы, еще трое пропали без вести.

Организация отмечала, что на этой войне погибли больше число журналистов, чем при других конфликтах за последние 30 лет.

Корреспонденты Би-би-си, Al Jazeera, RT Arabic, Al-Araby TV и других медиа сообщали о препятствиях для работы, которые создают «израильская полиция, военные и другие лица». Например, на сотрудников арабской редакции Би-би-си напали полицейские в Тель-Авиве.

Главред RT Маргарита Симоньян рассказала, что в середине октября при бомбардировках Газы у оператора телеканала Халеда Эльдерры погибла вся семья из 12 человек. Ранее был убит видеооператор агенства Reuters Иссама Абдалла из Бейрута.

По последним данным минздрава Палестины, число погибших в секторе Газа превысило 9,2 тыс. человек, среди них 3,8 тыс. — дети. Пострадали 32,5 тыс. человек. В Израиле погибли свыше 1,4 тыс. человек, ранены 5,4 тыс.

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Теги
погибшие журналисты Израиль сектор Газа
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