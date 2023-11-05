Полиция узнала, что проникший в аэропорт Гамбурга ранее похищал свою дочь

Полиция Гамбурга узнала, что проникший в аэропорт мужчина уже похищал свою дочь

Вооруженный мужчина, который прорвался на машине в аэропорт Гамбурга с ребенком-заложником, ранее уже похищал свою дочь, сообщила пресс-служба городской полиции.

«Еще в марте 2022 года подозреваемый находился под следствием в Штаде по подозрению в похищении несовершеннолетнего», — говорится в сообщении. По данным ведомства, тогда 35-летний гражданин Турции без разрешения поехал туда со своей дочерью, позже мать девочки привезла ее обратно в Германию.

В полиции подчеркнули, что поводом для совершенных действий мужчины стали споры об опеке с бывшей женой.

В ночь на 5 ноября неизвестный мужчина въехал на автомобиле в аэропорт Гамбурга. В машине с ним находилась четырехлетняя дочь, с которой мужчина собирался уехать в Турцию. Мужчина выехал на взлетно-посадочную полосу и дважды выстрелил в воздух, после чего припарковался у одного из самолетов. Кроме того, он бросил из машины два «коктейля Молотова», в результате чего начался пожар.

Из-за действий мужчины власти временно закрыли аэропорт, было отменено более 60 рейсов. Затем на место происшествия прибыл спецназ, переговорщики и переводчик — переговоры с мужчиной велось на турецком языке, в них также принимала участие его жена. В итоге мужчина сдался полиции, его задержали, ребенок не пострадал. К вечеру 5 ноября аэропорт Гамбург возобновил работу.