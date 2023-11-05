Аэропорт Гамбурга частично возобновил работу после инцидента с заложником

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В аэропорту Гамбурга открыли входы и терминалы после инцидента с вооруженным мужчиной, который держал в заложниках свою дочь, сообщила пресс-служба аэропорта в соцсети X (Twitter).

«Подготовка к возобновлению полетов идет полным ходом. Входы и терминалы снова открыты», — говорится в сообщении.

При этом отмены и задержки рейсов все еще происходят, отметили в пресс-службе.

В ночь на 5 ноября мужчина въехал на автомобиле на взлетно-посадочную полосу аэропорта Гамбурга. При этом в машине с ним находилась четырехлетняя дочь, с которой, по информации Bild, мужчина хотел уехать в Турцию.

В аэропорту мужчина несколько раз выстрелил в воздух, в полиции также не исключали, что у подозреваемого при себе могло быть взрывное устройство. Кроме того, мужчина бросил из машины два «коктейля Молотова», сообщила Hamburger Morgenpost со ссылкой на представителя полиции.

В аэропорт прибыл спецназ, переговорщики и переводчик — переговоры с мужчиной велось на турецком языке, в них также принимала участие его жена. Abendblatt пишет, что причиной инцидента стал спор об опеке над ребенком.

Из-за действий мужчины власти временно закрыли аэропорт, более 60 рейсов были отменены. Авиасообщение остановили вечером 4 ноября.