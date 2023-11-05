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Проникший в аэропорт Гамбурга с заложником-ребенком мужчина сдался

Проникший в аэропорт Гамбурга с заложником-ребенком мужчина сдался полиции
Мужчина прорвался на территорию аэропорта Гамбурга с ребенком-заложником накануне вечером, в полиции не исключали, что у него могла быть бомба. Переговоры об освобождении ребенка велись около 18 часов, в итоге мужчина сдался
Фото: Fabian Bimmer / Reuters
Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Вооруженный мужчина, прорвавшийся на машине в аэропорт Гамбурга с ребенком-заложником, сдался властям, говорится в сообщении немецкой полиции в X (бывший Twitter).

«Ситуация с захватом заложников разрешилась. Подозреваемый вместе со своей дочерью вышел из машины. Мужчина был задержан оперативниками без сопротивления. Ребенок, похоже, не пострадал», — сообщили в полиции.

Как отмечает Abendblatt, переговоры по освобождению ребенка продолжались со вчерашнего вечера, когда 35-летний мужчина (его имя не называется) прорвался на машине на взлетно-посадочную полосу аэропорта Гамбурга, взяв при этом свою четырехлетнюю дочь в заложники. Во время прорыва в аэропорт он несколько раз выстрелил в воздух, в полиции также не исключали, что у мужчины при себе могло быть взрывное устройство

На место инцидента прибыл спецназ, переговорщики и переводчик — общение с мужчиной велось на турецком языке. Жена мужчины, гражданка Болгарии, также присутствовала при переговорах. Причиной поступка мужчины Abendblatt называет спор об опеке над ребенком.

Из-за действий мужчины власти временно закрыли аэропорт, было отменено более 60 рейсов. Глава МВД Гамбурга Энди Гроте говорил, что захват заложников в аэропорту Гамбурга стал для немецкой полиции «одной из самых длительных и сложных операций в новейшей истории».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
заложники ребенок Германия Гамбург аэропорты
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