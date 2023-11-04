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Аэропорт Гамбурга закрыли из-за мужчины с оружием

Bild: аэропорт Гамбурга закрыли из-за мужчины с оружием

Авиасообщение в аэропорту Гамбурга полностью остановлено из-за замеченного там вооруженного мужчины, сообщает Bild.

По информации газеты, неизвестного видели в автомобиле перед первым терминалом. После этого он прорвался через барьер безопасности и въехал на площадку для обслуживания самолетов. На место прибыло большое количество полицейских.

Hamburger Morgenpost со ссылкой на представителя полиции сообщила, что мужчина выехал на взлетную полосу и дважды выстрелил в воздух, после чего припарковался у одного из самолетов. Полицейские окружили машину, на место вызвали спецназ и переговорщика.

По данным Bild, в автомобиле находится двое детей. Ранее жена мужчины обратилась в полицию и сообщила, что ее детей похитили, отмечает Hamburger Morgenpost.

В пресс-службе аэропорта Гамбурга заявили, что взлет и посадка самолетов временно невозможны «в связи с мерами федеральной полиции».

Позднее в полиции подтвердили, что проводят операцию. Ситуацию в аэропорту квалифицировали как захват заложников, сообщила Hamburger Morgenpost.

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В июне полеты в аэропорту Кишинева приостановили из-за стрельбы. В Генпрокуратуре Молдавии заявили, что стрельбу открыл гражданин Таджикистана Рустам Ашуров, которого разыскивали после похищения первого заместителя председателя Ориенбанка Шухрата Исматуллоева в Душанбе.

В аэропорту Кишинева Ашурова попытались задержать, но тот выхватил пистолет у одного из сотрудников правоохранительных органов и открыл стрельбу. Он застрелил двоих и взял несколько заложников. В ходе антитеррористической операции гражданин Таджикистана был ранен и задержан.

Теги
Гамбург Германия аэропорты
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