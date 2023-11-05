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Выборы президента Турции ,  
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Эрдоган заявил, что новый лидер оппозиции не отличается от предыдущего

Эрдоган: новый лидер турецкой оппозиции Озель не отличается от предыдущего
Сюжет
Выборы президента Турции
Озгюр Озель и Кемаль Кылычдароглу
Озгюр Озель и Кемаль Кылычдароглу (Фото: Alp Eren Kaya / Republican People's Party / Reuters)

Новый лидер турецкой Республиканской народной партии (РНП) Озгюр Озель ничем не отличается от экс-главы партии Кемаля Кылычдароглу, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, его слова передает Habertürk.

«Вчера у главной оппозиции прошел съезд. С кем попрощался Кемаль? Он попрощался с главой террористов в Эдирне. Он попрощался с Кавалой. Что же сказал человек, выигравший съезд? Он поприветствовал лидера террористов в Эдирне. Он передал привет Кавале. <...> Они ничем не отличаются друг от друга. Они шли плечом к плечу с террористическими организациями», — сказал он.

Осман Кавала — турецкий бизнесмен, общественный деятель и правозащитник, один из основателей фонда «Открытое общество» (признан в России нежелательной организацией). В ноябре 2017 года Кавалу арестовали по делам, связанным с протестами против реконструкции парка Гези в Стамбуле в 2013 году, а также с попыткой госпереворота в 2016 году. В 2022 году суд приговорил бизнесмена к пожизненному заключению.

5 ноября Кемаль Кылычдароглу проиграл Озгюру Озелю на выборах главы РНП на 38-м съезде партии. По итогам второго тура Озель набрал на 276 голосов больше своего соперника.

Республиканская народная партия — старейшая в стране. Сейчас она является главной оппозиционной силой в Турции. Кылычдароглу возглавлял РНП с 2010 года.

В мае Кемаль Кылычдароглу участвовал в выборах президента Турции в качестве единого кандидата от объединившихся в «Народный альянс» шести оппозиционных партий. Эрдоган и Кылычдароглу прошли во второй тур, в котором действующий турецкий президент набрал 52,18%, а глава РНП — 47,82%. Кылычдароглу назвал прошедший избирательный процесс «самым несправедливым» за последние годы.

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Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции

26 февраля 1954 года
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