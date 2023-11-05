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Полиция допустила, что у мужчины в аэропорту Гамбурга есть бомба

У прорвавшегося в аэропорт Гамбурга может быть огнестрельное оружие и взрывчатка
Фото: Fabian Bimmer / Reuters
Фото: Fabian Bimmer / Reuters

У мужчины, взявшего в заложницы дочь в аэропорту Гамбурга может быть боевое оружие и взрывные устройства, сообщила местная полиция в соцсети Х (ранее Twitter).

«В настоящее время мы можем предположить, что у мужчины есть боевое огнестрельное оружие и, возможно, взрывные устройства неизвестного типа», — говорится в публикации.

В заложниках у мужчины находится его четырехлетняя дочь, ранее ее мама заявила о пропаже ребенка. В полиции назвали защиту девочки главным приоритетом.  

Переговоры с мужчиной, которые начались ночью, продолжаются, отметили в полиции.

Мужчина в ночь на 5 ноября въехал на взлетную полосу. По данным Hamburg Morgenpost и Bild, он дважды выстрелил в воздух, а также бросил из машины два «коктейля Молотова». Ситуацию квалифицировали как захват заложников.

Bild пишет, что мужчина припарковался у самолета Turkish Airlines и требует вылететь с ребенком в Турцию, переговоры с группой он также ведет на турецком. Ранее СМИ сообщали, что причиной инцидента мог стать спор родителей девочки об опеке.

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Авиасообщение в аэропорту приостановили. Накануне, 4 ноября, отменили десять рейсов на вылет и прилет, сегодня (по данным на 13:00 мск) — 126 рейсов из 286 запланированных.

Теги
Гамбург оружие заложник
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