В Гамбурге отменили 60 рейсов из-за вооруженного мужчины в аэропорту

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

В аэропорту Гамбурга, на территорию которого прорвался вооруженный мужчина, отменили свыше 60 рейсов, следует из пресс-релиза аэропорта. Авиасообщение остановили вечером 4 ноября.

Накануне, 4 ноября, отменили десять рейсов — шесть вылетов и четыре прилета, еще 17 перенаправили в другие аэропорты. Сегодня, 5 ноября, по данным на 10:00 мск, отменили 61 рейс — 34 вылета и 27 прилетов. Всего на 5 ноября было запланировано 286 перелетов, уточнили в пресс-службе.

Полиция вела переговоры с прорвавшимся в аэропорт мужчиной всю ночь. По данным на 8:35 (10:35 мск), ситуация не изменилась, переговоры продолжаются, сообщило ведомство в соцсети Х (ранее Twitter).

Мужчина въехал на площадку для обслуживания самолетов на автомобиле Audi в ночь на 5 ноября. По данным Bild, в машине находится его четырехлетняя дочь, мужчина хочет уехать с ней в Турцию. Причиной действий мужчины мог стать спор с женой об опеке. Ранее женщина сообщила в полицию о похищении ребенка.

Hamburger Morgenpost со ссылкой на представителя полиции сообщила, что мужчина выехал на взлетную полосу и дважды выстрелил в воздух, после чего припарковался у одного из самолетов. Кроме того, он бросил из машины два «коктейля Молотова».