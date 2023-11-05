 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Гамбурге отменили 60 рейсов из-за вооруженного мужчины в аэропорту

Свыше 60 рейсов отменили в аэропорту Гамбурга из-за вооруженного мужчины
Фото: Fabian Bimmer / Reuters
Фото: Fabian Bimmer / Reuters

В аэропорту Гамбурга, на территорию которого прорвался вооруженный мужчина, отменили свыше 60 рейсов, следует из пресс-релиза аэропорта. Авиасообщение остановили вечером 4 ноября.

Накануне, 4 ноября, отменили десять рейсов — шесть вылетов и четыре прилета, еще 17 перенаправили в другие аэропорты. Сегодня, 5 ноября, по данным на 10:00 мск, отменили 61 рейс — 34 вылета и 27 прилетов. Всего на 5 ноября было запланировано 286 перелетов, уточнили в пресс-службе.

Полиция вела переговоры с прорвавшимся в аэропорт мужчиной всю ночь. По данным на 8:35 (10:35 мск), ситуация не изменилась, переговоры продолжаются, сообщило ведомство в соцсети Х (ранее Twitter).

Мужчина въехал на площадку для обслуживания самолетов на автомобиле Audi в ночь на 5 ноября. По данным Bild, в машине находится его четырехлетняя дочь, мужчина хочет уехать с ней в Турцию. Причиной действий мужчины мог стать спор с женой об опеке. Ранее женщина сообщила в полицию о похищении ребенка.

Hamburger Morgenpost со ссылкой на представителя полиции сообщила, что мужчина выехал на взлетную полосу и дважды выстрелил в воздух, после чего припарковался у одного из самолетов. Кроме того, он бросил из машины два «коктейля Молотова».

Материалы по теме
Мужчина прорвался на машине в аэропорт Гамбурга с ребенком-заложником
Общество
СК опознал более 20 активных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
Политика
Самолет Якутск — Москва вернется в аэропорт вылета из-за неисправности
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 99,01 (+0,01) Инвестиции, 03 ноя, 16:42 Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 93,04 (-0,14) Инвестиции, 03 ноя, 16:42
Как незакрытые потребности вынуждают вас прокрастинировать — Fast Company Pro, 13:20
Рублев в шутку заявил, что больше не хочет играть с Джоковичем Спорт, 13:19
Более 100 британцев покинули сектор Газа через КПП «Рафах» Политика, 13:06
«Исламский джихад» назвал условие освобождения иностранных заложников Политика, 13:03
Зачем производитель автомобилей запустил свою космическую программу РБК и Geely, 12:55
Латвийский вратарь назвал Овечкина величайшим игроком в мире Спорт, 12:37
Село в Курской области осталось без света и связи после обстрела ВСУ Политика, 12:35
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
В Гамбурге отменили 60 рейсов из-за вооруженного мужчины в аэропорту Общество, 12:26
Нетаньяху наказал министра за слова о ядерном ударе по сектору Газа Политика, 12:21
Как запустить сервисный бизнес в облаке. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 12:12
Менеджер Махачева назвал фейком сообщения о бое с Оливейрой в январе Спорт, 12:09
Как Индия активнее всех наращивает покупки угля из России. Инфографика Экономика, 12:00
Треть бизнесменов конфликтуют с партнерами уже в первый год работы Pro, 11:52
В НХЛ установили рекорд по количеству голов за один игровой день Спорт, 11:42