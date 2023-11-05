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Военная операция на Украине ,  
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Военные сорвали попытку эвакуации подбитого танка Leopard в ДНР

Российские военные сорвали попытку эвакуации подбитого танка Leopard в ДНР
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Военная операция на Украине

Бойцы из Южной группировки войск сорвали попытку ВСУ эвакуировать для ремонта танк Leopard 2, подбитый под Авдеевкой в ДНР, заявил «РИА Новости» источник в группировке.

Бронетехнику поразили барражирующим боеприпасом «Ланцет». По словам источника, военные пытались уничтожить танк и «попасть в боекомплект», но у них получилось только «прожечь башню». «В любом случае теперь он вряд ли ремонтопригоден», — отметил собеседник агентства.

Немецкие танки Leopard Киев начал получать от Германии и других стран в 2023 году. Запад обещал поставить ВСУ в общей сложности свыше 100 таких машин. Минобороны в своих сводках неоднократно отчитывалось об уничтожении танков Leopard в зоне военной операции.

Российская сторона осуждает поставки западного вооружения Украине. В июне президент Владимир Путин заявил, что танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley «прекрасно горят» на Украине.

Теги
ДНР танк Leopard Leopard ВСУ Украина
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