На подъездах к Крымскому мосту образовались пробки

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На Крымском мосту образовались пробки с обеих сторон после того, как движение перекрыли на два часа.

«В очереди со стороны Тамани находится 167 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 369 транспортных средств», — говорится в сообщении информационного центра моста в телеграм-канале.

Проезд по мосту периодически приостанавливают, в том числе из-за попыток атак на него и воздушных тревог. 4 ноября работу движение приостановили с 16:35 до 18:45. Все это время в Севастополе была объявлена воздушная тревога.

Позже глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили ракеты близ судостроительного завода им. Бутомы в Керчи. По его словам, часть обломков ракет упала на территорию одного из сухих доков, пострадавших не было.

Минобороны сообщило, что в ночь на 13 сентября десять крылатых ракет, запущенные Украиной, попали в судоремонтный завод им. Серго Орджоникидзе, где находились суда на ремонте. Два корабля Военно-морского флота получили повреждения. В ведомстве заверили, что их полностью восстановят и они продолжат боевую службу в состав своих флотов.