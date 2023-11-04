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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Глава МИД Египта отказался считать действия Израиля самообороной

Глава МИД Египта Шукри: действия Израиля никак нельзя трактовать как самооборону
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Военная операция Израиля в секторе Газа и убийство палестинцев нельзя назвать самообороной, заявил глава МИД Египта Самех Шукри на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади в Аммане. Его слова приводит газета al-Ahram.

«Действия Израиля в секторе Газа никоим образом нельзя оправдать самообороной. Мы отвергаем попытки решить палестинский вопрос за счет других стран», — сказал Шукри.

Он добавил, что, в то время как политики «спешат осудить нападения на гражданских лиц», называя это вопиющими нарушениями международного гуманитарного права, власти Египта видят «неспособность придерживаться тех же принципов, когда дело касается палестинского вопроса».

«Как будто кровь арабов имеет меньшую ценность, чем кровь [израильских] собратьев в других странах», — подчеркнул Шукри.

Глава МИД Египта призвал к оперативным действиям по возобновлению мирного процесса и решению израильско-палестинского конфликта через создание двух независимых государств — Израиля и Палестины, столицей которой должен стать Восточный Иерусалим.

О том, что Вашингтон проведет встречу глав МИД арабских стран — союзниц США в Аммане, сообщила The Times of Israel. Источник газеты отметил, что цель мероприятия — сплотить американских союзников вокруг позиции США относительно войны. На встрече лидеры МИД арабских государств и Блинкен призвали к гуманитарным паузам и увеличению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

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Израильская сторона отвергла предложение Блинкена о гуманитарных паузах. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потребовал от боевиков палестинского движения ХАМАС, контролирующих сектор Газа, освободить всех заложников.

Группировка обещала отпустить всех заложников из мирного населения в обмен на пятидневную гуманитарную паузу. Пленных военнослужащих боевики планировали обменять на палестинских заключенных в Израиле.

Теги
Египет МИД Израиль ХАМАС США Иордания
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