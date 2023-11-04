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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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CNN узнал об условии ХАМАС для выезда иностранцев из сектора Газа

CNN: ХАМАС блокирует выезд иностранцев из сектора Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
ХАМАС хочет получить от Израиля гарантии, что машины скорой помощи из анклава смогут беспрепятственно доехать до КПП на границе с Египтом. В ЦАХАЛ заявляли, что группировка использует автомобили для перевозки боевиков и оружия
Фото: Mohammed Talatene / dpa / Global Look Press
Фото: Mohammed Talatene / dpa / Global Look Press

ХАМАС блокирует выезд иностранных граждан из сектора Газа, сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника, знакомого с ситуацией. По словам собеседника, боевики разрешат иностранцам покинуть анклав, когда получат от Израиля гарантии, что машины скорой помощи смогут беспрепятственно добраться до контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с Египтом.

Это требование появилось после того, как 3 октября израильские военные нанесли авиаудар по машине скорой помощи возле больницы «Аль-Шифа», крупнейшего медучреждения на территории сектора Газа. По данным местного минздрава, подконтрольного ХАМАС, в автомобиле везли раненых, их собирались доставить на лечение в Египет. Ведомство заявило, что по меньшей мере 15 человек погибли и 60 получили ранения.

В армии Израиля ЦАХАЛ заявили, что машину использовал ХАМАС. В сообщении военных говорилось, что она была нужна группировке для перевозки боевиков и оружия. Военные подчеркивали, что удар был нанесен «в непосредственной близости от позиций ХАМАС в зоне боевых действий»; по их данным, было убито несколько боевиков.

В Международном комитете Красного Креста сообщили CNN, что палестинская сторона проинформировала их о запланированном движении автоколонны с ранеными пациентами к КПП «Рафах», но добавили, что сама организация не участвовала в их перемещении. «Даже если бы нас не было, это все равно медицинский конвой и любое насилие в отношении медицинского персонала недопустимо», — подчеркнули там.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что сообщения о нападении на скорую привели его в ужас: «Изображения тел, разбросанных по улице возле больницы, душераздирающие. <...> Это должно прекратиться».

КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа 1 ноября открыли для прохода людей. В этот день, по данным ООН, разрешение покинуть сектор получили около 500 иностранных граждан. CNN со ссылкой на источник в Египте передает, что 4 ноября через КПП «Рафах» должны были пройти более 700 иностранцев.

Боевики ХАМАС называли иностранных заложников «гостями». Что касается израильтян, захваченных во время нападения на страну 7 октября, группировка говорила, что готова обменять их на палестинских осужденных. Израильская сторона подчеркнула, что против «селекции по гражданству», и потребовала отпустить всех.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
сектор Газа ХАМАС Израиль Скорая помощь иностранцы Египет
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