Бывший мэр Петрозаводска получил ранение в зоне военной операции

Владимир Любарский (Фото: vkl1968 / VK)

Бывшего мэра карельского города Петрозаводска Владимира Любарского госпитализировали после ранения в зоне военной операции на Украине, сообщил РБК его сослуживец.

«Да, он ранен, сейчас находится в хирургии. У него перевязка и чистка раны», — уточнил собеседник. По его словам, настроение у бывшего мэра бодрое. Сослуживец добавил, что плечо Любарского пробил осколок, из-за чего «рука пока не работает».

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил в своем телеграм-канале, что ночью в машину, в которой ехал Любарский, ударил тяжелый беспилотник «Баба Яга». «Автомобиль сгорел, Володя и товарищ, к счастью, живы», — уточнил Парфенчиков. Он добавил, что «оба в госпитале, их жизни ничего не угрожает».

В июне 2023 года Любарский решил поехать в зону военной операции добровольцем спецназа «Ахмат». Экс-мэр рассказал, что во время отпуска прошел обучение в Чечне, где освоил «базовые основы медицинской помощи в полевых условиях, стрелковой подготовки, тактики».

Любарскому 55 лет. Он родился в Петрозаводске, два года отслужил в Воздушно-десантных войсках. Работал в МВД Карелии и имеет звание майора полиции, также занимал различные должности в республиканском Госнаркоконтроле и службе судебных приставов. Был замглавы Карелии по внутренней политике. Пост мэра занимал с 2021 года.

В сентябре бывший мэр города Чайковский в Пермском крае Алексей Третьяков, также ушедший на службу в зону военной операции на Украине в составе «Ахмата», попал в украинский плен.