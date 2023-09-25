Экс-мэр города в Пермском крае попал в плен на Украине

Алексей Третьяков возглавлял город Чайковский, но в 2019-м был осужден за превышение должностных полномочий. Контракт с Минобороны он заключил 7 сентября этого года, служил в батальоне «Ахмат»

Алексей Третьяков (Фото: igor_sapko / VK)

Бывший мэр города Чайковского в Пермском крае Алексей Третьяков попал в украинский плен, информацию подтвердил региональный омбудсмен Олег Сапко. На своей странице во «ВКонтакте» он сообщил о получении обращения от супруги Третьякова. Уполномоченный, в свою очередь, обратился к федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой.

Из текста запроса следует, что Третьяков заключил контракт с Минобороны (батальон «Ахмат») 7 сентября этого года. О том, что он в плену, стало известно из видео, опубликованного в телеграм-канале.

Ролик разместили 21 сентября. В нем Третьяков говорит, что был ранен под Клещеевкой (ДНР), потерял сознание и попал в плен, при этом ему оказали необходимую помощь и теперь «жизни и здоровью ничего не угрожает».

Пресс-секретарь Москальковой сообщил РБК, что информация о Третьякове «проверяется».

Чайковский находится на западе Пермского края, примерно в 300 км от столицы региона и недалеко от Удмуртии.

Пермский портал 59.ru пишет, что Третьяков был главой Чайковского в 2010-х. В 2019 году его приговорили к трем годам колонии за превышение должностных полномочий.

Экс-мэра обвиняли в передаче в частное владение квартиры площадью 21,7 кв. м и кадастровой стоимостью 837,5 тыс. руб. в одном из муниципальных общежитий. Она оказалась в собственности несовершеннолетней дочери на тот момент председателя городского комитета по управлению имуществом Натальи Смышляевой, у которой уже были две квартиры. Эта же сначала была оформлена как служебная, затем приватизирована.

Третьяков говорил на заседании в апелляционной инстанции, что принимал меры к возвращению муниципального имущества, «отменил все постановления, обратился к родственникам Смышляевой с просьбой о деприватизации». Суд жалобу экс-мэра отклонил.

Портал пишет, что Третьяков провел в колонии не весь срок и был условно-досрочно освобожден. У экс-мэра трое детей.