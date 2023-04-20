Песков назвал странным заявление о поездке в ЛНР двойника Путина

Песков назвал странным заявление о поездке в ЛНР и Херсонскую область двойника Путина

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что в ЛНР и Херсонскую область вместо президента России Владимира Путина ездил его двойник, «весьма странное». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

Путин посетил Херсонскую область и ЛНР 17 апреля. В Кремле отметили, что эти поездки «заранее не готовились».

В ЛНР Путин посетил штаб Нацгвардии «Восток», где заслушал доклад генерал-полковника Александра Лапина. На херсонском направлении президент в штабе группировки войск «Днепр» ознакомился с докладом генерал-полковника Олега Макаревича и командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского. Путин подарил военным копии иконы «Спас Нерукотворный».



Глава государства назвал целью поездки встречу с военными, которых он «не хотел отрывать надолго и на большие расстояния от дислокации тех подразделений, которыми они командуют». Песков отметил, что поездки в эти регионы — часть «рутинной работы верховного главнокомандующего».