Песков назвал враньем заявления о «двойниках» и «бункере» Путина

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

У президента России Владимира Путина нет двойников, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Знание».

«Вы, наверное, слышали, что у Путина очень много двойников, которые работают вместо него, в то время как он сидит в бункере. Еще одно вранье», — сказал Песков. Он назвал российского лидера «мегаактивным» и отметил, что «здоровье Путина такое, что можно пожелать его самому себе», и за ним с трудом успевают подчиненные. «Ни в каких бункерах он, конечно, никогда не сидел», — добавил представитель президента.

20 апреля Песков назвал «странным» заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что в ЛНР вместо Путина ездил его двойник.

Сам президент России рассказывал, что ему предлагали использовать двойника в начале 2000-х, «в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом», но он отказался от этой идеи.

Информацию о «бункерах» главы государства Песков тоже не раз опровергал. В 2020 году он заявил, что Путин не будет жить в бункере в пандемию. «Никаких бункеров нет. И такой активный глава государства, как Путин, не может сидеть ни в каком бункере», — говорил Песков.