ЦАХАЛ: в секторе Газа обнаружили и взорвали туннели ХАМАС

Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении туннелей ХАМАС в Газе

Фото: idfofficial / Telegram

Израильские военные выявили и уничтожили туннели, которыми пользовались боевики палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.

«Солдаты <...> выявили и нейтрализовали террористические туннели ХАМАС в ходе специальных операций внутри сектора Газа. Войска вскрыли шахты туннелей, начинили их взрывчаткой и уничтожили», — говорится в сообщении армии.

В частности, военные уничтожили один из туннелей, обнаруженных на окраине Бейт-Ханона — города на северо-востоке анклава.

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28 октября ЦАХАЛ нанесла авиаудары по 150 подземным целям в секторе Газа, включая туннели, военные помещения и «дополнительную подземную инфраструктуру».

2 ноября представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что войска завершили окружение города Газа. Теперь военные «атакуют аванпосты ХАМАС, штаб-квартиры, стартовые позиции и пусковую инфраструктуру и уничтожают террористов в рукопашных боях».