 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении туннелей ХАМАС в Газе

ЦАХАЛ: в секторе Газа обнаружили и взорвали туннели ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Фото: idfofficial / Telegram
Фото: idfofficial / Telegram

Израильские военные выявили и уничтожили туннели, которыми пользовались боевики палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.

«Солдаты <...> выявили и нейтрализовали террористические туннели ХАМАС в ходе специальных операций внутри сектора Газа. Войска вскрыли шахты туннелей, начинили их взрывчаткой и уничтожили», — говорится в сообщении армии.

В частности, военные уничтожили один из туннелей, обнаруженных на окраине Бейт-Ханона — города на северо-востоке анклава.

Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении туннелей ХАМАС в Газе
Video

28 октября ЦАХАЛ нанесла авиаудары по 150 подземным целям в секторе Газа, включая туннели, военные помещения и «дополнительную подземную инфраструктуру».

2 ноября представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что войска завершили окружение города Газа. Теперь военные «атакуют аванпосты ХАМАС, штаб-квартиры, стартовые позиции и пусковую инфраструктуру и уничтожают террористов в рукопашных боях».

Читайте на РБК Pro
Почему недвижимость в Дубае может оказаться плохой инвестицией
Лишь бы начальник не узнал: на что идут менеджеры ради премий и KPI
Почему банки Канады перестали выдавать автокредиты и оформлять ипотеку
В России пересмотрят закон о биометрии: кому стоит беспокоиться

Теги
Израиль ХАМАС сектор Газа ЦАХАЛ туннель
Материалы по теме
ХАМАС заявил о готовности к компромиссу по освобождению заложников
Политика
В ходе боев в секторе Газа погибли 23 израильских военных
Политика
Израиль решил вернуть в сектор Газа всех палестинских рабочих из анклава
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 3 ноября
EUR ЦБ: 99 (+0,56) Инвестиции, 02 ноя, 16:18 Курс доллара на 3 ноября
USD ЦБ: 93,17 (-0,11) Инвестиции, 02 ноя, 16:18
ВМС США впервые возглавила женщина Политика, 15:26
Как космические технологии создали премиальный внедорожник РБК и Geely, 15:22
Культура виноделия: как на Кубани производят эксклюзивное российское вино Новая экономика, 15:22
Цифровая стройка: как данные помогают создавать промышленные объекты Тренды, 15:21
ФБР конфисковало у наркоторговца $54 млн в криптовалюте Крипто, 15:21
В МИДе оценили потери ЕС из-за санкций в $1,5 трлн Экономика, 15:20
Олимпийская чемпионка по теннису сообщила о беременности Спорт, 15:18
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Пять преимуществ работы юриста с искусственным интеллектом Pro, 15:16
О чем речь: как технологии помогают бизнесу обрести голос Тренды, 15:15
В Риге снесли памятник советскому академику Мстиславу Келдышу Политика, 15:08
Умер вице-адмирал Валерий Исак Политика, 15:06
СК оценил ущерб от беспорядков в Махачкале в сотни миллионов рублей Общество, 15:05
Грантовая поддержка IT-отрасли: как государство помогает разработчикам Национальные проекты, 15:04
Физика, математика и грань фантастики: чем сейчас живет российская наука РБК и Росатом, 15:01