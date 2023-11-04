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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Гондурас отозвал посла из Израиля для консультаций

Гондурас отозвал посла из Израиля из-за гуманитарного кризиса в Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Гондурас отозвал своего посла из Израиля для консультаций из-за гуманитарного кризиса в секторе Газа, сообщил глава МИД страны Энрике Рейна в соцсети Х (ранее Twitter)

«Учитывая серьезную гуманитарную ситуация, в которой находится мирное население в секторе Газа, правительство президента Гондураса Сиомара Кастро немедленно отзывает в Тегусигальпу для консультаций посла в Израиле», — говорится в публикации.

Ранее, 1 ноября, своих послов в Израиле отозвали Чили и Колумбия. Страны обвинили Тель-Авив в «нарушении гуманитарного права» из-за ударов по сектору Газа. Еще одна латиноамериканская страна — Боливия — объявила о разрыве дипотношений с Израилем 31 октября, обвинив руководство «в совершении преступлений против человечности».

Израиль продолжает наносить удары по сектору Газы с момента объявления войны движению ХАМАС премьер-министром Биньямином Нетаньяху 7 октября. Глава израильского правительства пообещал уничтожить движение, а также не исключал проведение наземной операции. Накануне ЦАХАЛ отчиталась о взятии Газы в окружение.

По последним данным минздрава Палестины, число погибших в секторе Газа превысило 9,2 тыс. человек, среди них 3,8 тыс. — дети. Пострадали 32,5 тыс. человек.

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Теги
Гондурас Израиль сектор Газа
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