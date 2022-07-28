Зеленский назвал Украину единственной наследницей Киевской Руси

В обращению по случаю нового праздника, Дня украинской государственности, президент подчеркнул, что страна не уступит своих земель и будет доказывать свою независимость

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Украина — единственная законная наследница Киевской Руси, заявил президент Владимир Зеленский в поздравлении по случаю Дня Крещения Руси, в который в этом году в стране впервые отмечается еще один праздник — День государственности.

«[Украина] — страна, с которой началась история христианства в Восточной Европе», — сказал Зеленский в видеообращении. По его словам, государство с давних времен пытались поработить и уничтожить, но это еще никому не удалось сделать.

Президент подчеркнул, что Украина «не колония, не анклав, не протекторат, не губерния, эялет или кронланд, не часть чужих империй, не «земли в составе», не союзная республика, не автономия и не провинция, а свободная, самостоятельная, суверенная, неделимая и независимая страна». «Мы были, есть и будем», — подчеркнул он.

Послание прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова. «Княже Володимир, тогда чур не обижаться, что часть Украины будут называть Русью. Сам сказал. Молодец», — написала она в Telegram.

Зеленский подписал указ о введении Дня государственной в августе прошлого года. «День украинской государственности будет утверждать связь украинцев, которые живут сейчас, со многими поколениями нашего народа», — пояснил президент в преддверии первого празднования. Он подчеркнул, что украинцы никогда не поступятся своей независимостью. Зеленский анонсировал «важные визиты партнеров» и важные переговоры на неделе с 25 по 31 июля.

В обращении по случаю Дня Крещения Руси в прошлом году Зеленский назвал Киевскую Русь «матерью» украинской истории, а «24 области Украины и полуостров Крым» — ее «родными детьми» и наследниками. «А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство и пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров», — заявил тогда украинский лидер.

День крещения Киевской Руси — государственный праздник Украины с 2008 года. Он отмечается 28 июля — в день, когда православная церковь чтит память князя Владимира, который в 988 году крестил Русь.

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В прошлом году патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Зеленского с этим праздником, отметив, что «именно из Днепровской купели славного града Киева воссиял свет православия по всей Руси».