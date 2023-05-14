Парламент Крыма рассмотрит вопрос об отмене передачи полуострова УССР
Президиум парламента Крыма инициирует вопрос отмены принятого в 1954 году решения о передаче полуострова УССР. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает «РИА Новости».
«Мы рассмотрим этот вопрос. Планируем поручить его детальное изучение научному совету по правотворчеству при председателе государственного совета Республики Крым», — заявил Константинов.
Власти намерены обсудить этот вопрос на ближайшем заседании парламента республики.
Решение передать Крым Украинской ССР принял генсек ЦК КПСС Никита Хрущев. Полуостров стал частью Украины 19 февраля 1954 года, до этого он входил в состав РСФСР. После распада СССР Крым остался в составе Украины.
Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. Украина и страны Запада не признали итогов голосования. В Киеве считают, что полуостров был аннексирован. Президент Владимир Путин заявлял, что вопрос о принадлежности полуострова исторически закрыт.