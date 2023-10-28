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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ЦАХАЛ нанесла авиаудары по 150 подземным целям в секторе Газа

Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по 150 подземным целям в секторе Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Rizek Abdeljawad / XinHua / Global Look Press
Фото: Rizek Abdeljawad / XinHua / Global Look Press

Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по 150 подземным целям в секторе Газа, говорится в телеграм-канале Армии обороны Израиля.

«За ночь истребители ЦАХАЛ нанесли удары по 150 подземным объектам на севере сектора Газа, включая туннели террористов, подземные военные помещения и дополнительную подземную инфраструктуру. Кроме того, было убито несколько террористов ХАМАС», — говорится в сообщении.

ЦАХАЛ отчиталась об убийстве командира воздушных сил палестинского исламистского движения ХАМАС Асему Абу Ракабе. По данным военных, он руководил боевиками, которые проникли в Израиль 7 октября, участвовал в планировании атак на населенные пункты и отвечал за атаки дронов на посты израильской армии.

Израиль накануне объявил, что расширяет наземные маневры в секторе Газа; авиация и артиллерия начали нанесение массированных ударов по району. Позднее в ЦАХАЛ уточнили, что об официальном начале наземной операции речи пока не идет. Haaretz со ссылкой на жителей сектора Газа сообщила, что атаки в ночь на субботу были самыми интенсивными с начала войны 7 октября.

Теги
ЦАХАЛ Израиль Палестина ХАМАС сектор Газа
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