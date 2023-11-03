Оверчук: минувший год прошел для России под знаком «санкций из ада»

Оверчук заявил, что год для России прошел под знаком «санкций из ада»

Алексей Оверчук (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Этот год прошел для России под знаком «санкций из ада», страна стала рекордсменом по числу введенных против нее ограничений. Такое мнение высказал вице-премьер Алексей Оверчук в ходе выступления на сессии открытия Веронского Евразийского экономического форума в Самарканде.

«Весь этот год прошел под знаком санкций из ада, которые преследовали своей целью уничтожить российскую экономику. Наша страна стала рекордсменом мира по санкциям, оставив далеко позади Иран и Северную Корею. Наверное, они нам завидуют», — сказал Оверчук (цитата по «РИА Новости»).

По его мнению, западные санкции стали стимулом для развития российской экономики. «В условиях санкций наша экономика научилась не просто выживать, не просто научилась жить, мы научились развиваться», — сказал вице-премьер.

После начала военной операции на Украине санкции против России ввели США, Евросоюз, Великобритания, Япония, Австралия и другие страны. В частности, 2 ноября Вашингтон ввел ограничения против АФК «Система», «Арктик СПГ-2», банка «Русский стандарт», Хоум Кредит Банка, Почта Банка, структур «Газпром нефти», МГТУ им. Н.Э. Баумана и 12 компаний, которые, по данным американских властей, поддерживают российские вооруженные силы.

В конце октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россию не пугает перспектива сохранения санкций еще на пять—десять лет. «Россия не одно десятилетие живет в этом режиме и достаточно адаптировалась, такие временные горизонты нас не пугают», — сказал он, допустив, что «попытки сдерживания нашей экономики будут продолжаться».