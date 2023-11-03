В США назвали тренировками инциденты российских самолетов с американскими

Столкновения российских и китайских самолетов с американскими по всему миру говорят о том, что Москва и Пекин делают это ради тренировок, заявил командующий боевым воздушным командованием объединенной базы Лэнгли-Юстис (штат Вирджиния) генерал Военно-воздушных сил США Марк Келли, передает Business Insider.

Издание напомнило о столкновении российского истребителя Су-27 с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем в марте, а также о нескольких случаях «небезопасного и непрофессионального поведения» российских самолетов вокруг американских беспилотников и пилотируемых самолетов над Сирией в июне. Кроме того, в середине октября Пентагон опубликовал фотографии и видео «принудительного» перехвата американских самолетов китайскими за предыдущие два года.

«Есть несколько причин, по которым это происходит. Одна из них заключается в том, что они хотят потренироваться против лучших в мире, и это им доступно», — сказал Келли.

14 марта американский дрон вел разведку над международными водами Черного моря, когда на его перехват направились два Су-27. США заявляли, что российский истребитель задел винт беспилотника и тот пришлось затопить. Перед этим, по данным командования, Су-27 сбросили на дрон топливо. Минобороны России утверждало, что Су-27 не вступали в контакт с MQ-9 и не применяли бортовое вооружение. Американский беспилотник, как указали в ведомстве, летел с выключенными транспондерами, его зафиксировали в районе Крымского полуострова, когда тот двигался в направлении границы России.