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В США назвали тренировками инциденты российских самолетов с американскими

ВВС США: российские самолеты сталкивались с американскими ради тренировок

Столкновения российских и китайских самолетов с американскими по всему миру говорят о том, что Москва и Пекин делают это ради тренировок, заявил командующий боевым воздушным командованием объединенной базы Лэнгли-Юстис (штат Вирджиния) генерал Военно-воздушных сил США Марк Келли, передает Business Insider.

Издание напомнило о столкновении российского истребителя Су-27 с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем в марте, а также о нескольких случаях «небезопасного и непрофессионального поведения» российских самолетов вокруг американских беспилотников и пилотируемых самолетов над Сирией в июне. Кроме того, в середине октября Пентагон опубликовал фотографии и видео «принудительного» перехвата американских самолетов китайскими за предыдущие два года.

«Есть несколько причин, по которым это происходит. Одна из них заключается в том, что они хотят потренироваться против лучших в мире, и это им доступно», — сказал Келли.

14 марта американский дрон вел разведку над международными водами Черного моря, когда на его перехват направились два Су-27. США заявляли, что российский истребитель задел винт беспилотника и тот пришлось затопить. Перед этим, по данным командования, Су-27 сбросили на дрон топливо. Минобороны России утверждало, что Су-27 не вступали в контакт с MQ-9 и не применяли бортовое вооружение. Американский беспилотник, как указали в ведомстве, летел с выключенными транспондерами, его зафиксировали в районе Крымского полуострова, когда тот двигался в направлении границы России.

Теги
ВВС США Китай самолет
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