В Белгородской области сбили беспилотник

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«2 ноября около 23:45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Накануне, 2 ноября, Минобороны отчиталось о перехвате пяти дронов над территорией Крыма. Еще один украинский беспилотник был уничтожен над акваторией Черного моря.

В тот же день в Ростовской области дважды сработала система ПВО, в 14:17 и 14:40 были сбиты две воздушные цели. Губернатор региона Василий Голубев уточнил, что разрушений на земле зафиксировано не было.