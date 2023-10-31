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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области силы ПВО сбили второй за день беспилотник

Минобороны сообщило о втором сбитом в Белгородской области беспилотнике
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа, который попытался атаковать Белгородскую область, сообщила пресс-служба Минобороны России.

«31 октября около 19:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Это уже второй за день дрон, сбитый в регионе. Первый был уничтожен около 11:30 мск.

Кроме того, днем 31 октября под обстрел ВСУ попала окраина Шебекино в Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадавших нет, но снаряды попали на территорию промзоны, осколки боеприпаса повредили здание автотранспортного предприятия.

Теги
Белгородская область Минобороны беспилотники дроны
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