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Война санкций ,  
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В МГТУ им. Баумана назвали санкции США «признанием потенциала»

В МГТУ им. Баумана назвали санкции США признанием научно-технического потенциала
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Война санкций
Территория научно-исследовательского кластера МГТУ&nbsp;им. Баумана
Территория научно-исследовательского кластера МГТУ им. Баумана (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Введение санкций Соединенными Штатами в отношении МГТУ им. Н.Э. Баумана является признанием «научно-технического потенциала» университета. Об этом заявил РБК проректор МГТУ им. Н.Э. Баумана по учебной работе Борис Падалкин.

«Факт внесения нас в санкционный список является признанием нашего научно-технического потенциала и высокой конкурентоспособности разрабатываемых нами технических решений, а также высокого качества подготовки кадров для российской экономики», — сказал собеседник РБК.

США расширили санкции в отношении физлиц и компаний из России 2 ноября. Под ограничения кроме МГТУ им. Н.Э. Баумана попали АФК «Система», «Арктик СПГ-2», банки, «Русский стандарт», Хоум Кредит Банк, Почта Банк, структуры «Газпром нефти» и другие организации.

Ранее в этот же день американский Минторг ограничил поставки технологий для производителя беспилотников ZALA Aero и еще десяти российских организаций, так как их действия, по данным Вашингтона, «противоречат национальной безопасности или внешнеполитическим интересам» США.

Российские власти считают западные санкции незаконными. В сентябре президент России Владимир Путин сказал, что национальная экономика восстановилась после ограничений, а страна выдержала беспрецедентный «санкционный натиск» со стороны недружественных стран.

Теги
МГТУ им. Баумана США санкции
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