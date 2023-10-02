Вильфанд назвал дату похолодания в Москве до «вполне осенней» погоды

Вильфанд спрогнозировал понижение температуры в Москве до 7 градусов с пятницы

В Москве с пятницы, 6 октября, ожидается похолодание вплоть до нуля градусов ночью, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«С пятницы понижение температуры будет еще значительнее. Ночью прогнозируется уже 0-5 градусов, а днем — 7-10 градусов. Это вполне по-осеннему. В субботу — аналогично», — сказал Вильфанд. По его словам, в эти дни среднесуточная температура будет ниже плюс 8 градусов.

Синоптик отметил, что «пока рано загадывать», начнется ли в столице после этого похолодания отопительный сезон, так как есть вероятность, что в начале следующей недели потеплеет.

Согласно данным Гидрометцентра, в понедельник, 2 октября, днем будет 13-15 градусов тепла, во вторник — плюс 15-17 градусов, в среду — плюс 18-20 градусов, в четверг — плюс 12-17 градусов.

Ранее Вильфанд обещал москвичам похолодание и кратковременные дожди в первые дни октября. По его словам, температура в Москве не поднимется выше 20 градусов, а во второй половине недели начнет постепенно снижаться.

Центра погоды «Фобос» прогнозировал в октябре «крайне неустойчивую» и переменчивую погоду. По данным метеоцентра, выпадет больше осадков, чем в сентябре, который побил «141-летний рекорд по наименьшему количеству дождей». Синоптики также не исключали снег в последние дни первой декады месяца.