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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Президент НКР заявил, что Нагорный Карабах все еще существует

Шахраманян: указ о роспуске институтов НКР не подразумевает роспуск республики
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Подписанный 28 сентября указ о роспуске госучреждений НКР не означает конца существования республики, заявил президент НКР Самвел Шахраманян. Алиев ранее заявил, что «тема карабахского конфликта закрыта окончательно»
Самвел Шахраманян
Самвел Шахраманян (Фото: Пресс-служба Национального Собрания НКР)

Указ о роспуске госучреждений Нагорно-Карабахской республики (НКР), подписанный 28 сентября президентом Самвелом Шахраманяном, не означает упразднения республики. Об этом сам Шахраманян заявил во время акции протеста выходцев из Нагорного Карабаха у представительства НКР в Ереване.

В подписанном им 28 сентября указе говорится, что, исходя из «приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Арцаха», а также учитывая договоренность между непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) и Азербайджаном, распускаются все госучреждения и организации, которые находятся в их ведомственном подчинении.

«Есть много вопросов, связанных с этим документом, о которых я не могу здесь говорить. Уверяю, что нам известны как положительные, так и отрицательные стороны этого документа. Ни один документ не может ликвидировать республику, созданную народом», — заявил Шахраманян, комментирую свой указ.

По его словам, этот документ был принят с целью прекращения боевых действий. Шахраманян пояснил, что если бы он не подписал данный документ, «то азербайджанцы через час вошли бы в Степанакерт (азербайджанское название города — Ханкенди — РБК.)».

Шахраманян подписал указ о роспуске госинститутов НКР в связи с событиями, «вытекающими из ситуации, создавшейся после 19 сентября 2023 года». В этот день Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. 20 сентября Баку и Степанакерт заключили соглашение о прекращении огня, которое предусматривает вывод армянских военных, расформирование и разоружение армии непризнанной республики. Власти Армении отрицали присутствие своих войск в Карабахе.

В плане по реинтеграции Баку пообещал живущим в Карабахе равенство прав и свобод, возможность сохранения культуры и использования армянского языка, налоговые, таможенные льготы и поддержку для предпринимателей. Тем не менее, по данным побывавшей в регионе миссии ООН, уже к 1 октября число остававшихся там армян не превышало тысячи человек (до конфликта общую численность жителей Карабаха оценивали в 120 тыс. человек).

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с общественностью Физулинского района в Карабахе 17 октября заявил, что «тема карабахского конфликта закрыта окончательно». По его словам, к концу 2026 года в Физули уже будут проживать 22 тыс. человек, а в Карабахе и Восточном Зангезуре в целом — 140 тыс. Это произойдет в рамках «Великого возвращения» — азербайджанской государственной программы по возвращению карабахских беженцев.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Нагорный Карабах Армения акция протеста НКР Азербайджан
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