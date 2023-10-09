Захарова сочла слова Буданова по ЗАЭС «холодным душем» для ООН

Запорожская АЭС (Фото: Bai Xueqi / XinHua / Global Look Press)

Признание главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова о безуспешных попытках ВСУ захватить Запорожскую АЭС должно стать «холодным душем» для представителей ООН, которые неоднократно заявляли, что «не могут определить направление удара по станции». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале.

«Признание Буданова должно вывести из гипнотического сна население стран НАТО, которому натовские режимы внушали, будто Россия создает угрозы ядерным объектам и угрожает применением ядерного оружия», — добавила она.

По словам Захаровой, МИД России не раз заявлял, что Киев использует ЗАЭС как «грязное ядерное оружие» и шантажирует им европейцев, а также предоставлял данные об обстрелах станции со стороны Украины.

О том, что спецназ ГУР предпринял три попытки захватить Запорожскую АЭС, Буданов рассказал в интервью изданию NV. Все эти атаки были отбиты российскими военными.

Буданов сообщил, что в августе 2022 года украинские военные пересекли Каховское водохранилище на быстроходных лодках, чтобы создать плацдарм для захвата ЗАЭС, но позднее они были вынуждены отступить. После этого были предприняты еще две попытки высадиться на левом берегу Днепра.

В одной из этих операций участвовали несколько сотен человек, в том числе наемники. Во время третьей попытки ВСУ высадить десант российские силы подвели к берегу тяжелую технику, поэтому украинский спецназ отступил.

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Станция имеет шесть энергоблоков.

Она перешла под контроль российских военных в начале боевых действий на Украине, а когда Запорожская область вошла в состав России, станция была передана в федеральную собственность.

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