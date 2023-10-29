Ростовский губернатор сообщил о работе ПВО

Подразделения противовоздушной обороны отработали по воздушной цели в Ростовской области, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Василий Голубев. По его словам, жертв и разрушений на земле нет.

«В 11:25 успешно отработала система ПВО. Воздушная цель поражена. Последствий на земле нет. Прошу сохранять спокойствие», — написал губернатор.

Обломки пораженной силами ПВО воздушной цели упали в Первомайском районе Ростова-на-Дону, нанеся повреждения имуществу, последствия оцениваются, добавил он позднее.

В прошлый раз Голубев сообщал о работе ПВО 24 октября. Он рассказал, что установки ПВО «отработали успешно по воздушным целям в зоне СВО за пределами Ростовской области». Также системы ПВО срабатывали в Ростовской области 19, 21 и 23 октября.

Ростовская, Белгородская, Брянская и другие приграничные области неоднократно подвергались обстрелам и атакам дронов со стороны Украины после начала военной операции. В ряде случаев это приводило к жертвам и разрушениям.