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Военная операция на Украине ,  
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Ростовский губернатор сообщил о работе ПВО

Глава Ростовской области Голубев: ПВО поразила воздушную цель
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Военная операция на Украине

Подразделения противовоздушной обороны отработали по воздушной цели в Ростовской области, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Василий Голубев. По его словам, жертв и разрушений на земле нет.

«В 11:25 успешно отработала система ПВО. Воздушная цель поражена. Последствий на земле нет. Прошу сохранять спокойствие», — написал губернатор.

Обломки пораженной силами ПВО воздушной цели упали в Первомайском районе Ростова-на-Дону, нанеся повреждения имуществу, последствия оцениваются, добавил он позднее.

В прошлый раз Голубев сообщал о работе ПВО 24 октября. Он рассказал, что установки ПВО «отработали успешно по воздушным целям в зоне СВО за пределами Ростовской области». Также системы ПВО срабатывали в Ростовской области 19, 21 и 23 октября.

Ростовская, Белгородская, Брянская и другие приграничные области неоднократно подвергались обстрелам и атакам дронов со стороны Украины после начала военной операции. В ряде случаев это приводило к жертвам и разрушениям. 

Теги
ПВО Ростовская область Василий Голубев
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