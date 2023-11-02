В Союзе торговых центров назвали дату перезапуска магазинов Adidas

Кермедчиева: магазины Adidas под новым названием могут открыть весной 2024 года

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Десятки магазинов Adidas могут открыться в России весной 2024 года под новым названием, сообщила ТАСС руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров, совладелец REC + retail group Наталия Кермедчиева.

По ее словам, права на субаренду торговых помещений сети выкупила структура владельца «Стокманна» и Lamoda Якова Панченко.

«Это не совсем чистая покупка бизнеса, они не купили юрлицо, они будут продолжать так же работать и заниматься оптом самостоятельно. Думаю, весной, скорее всего, мы увидим уже открытые магазины. Названия еще нет, будет какое-то нейтральное название», — сказала она.

Открытия планируют начать с Москвы. Ассортимент останется тем же. «Думаю, цены увеличатся в пределах 20%, не больше», — считает Кермедчиева.

В марте 2022 года немецкий производитель спортивной одежды Adidas приостановил работу своих магазинов в России. Прекратил работу также онлайн-магазин.

В мае 2023 года «Коммерсантъ» узнал, что российское подразделение Adidas могут передать иностранным инвесторам. Под управлением Adidas находятся около 500 магазинов в России и странах СНГ, которые обеспечивали компании 3% от общего объема продаж.

Как писала газета, российское подразделение Adidas пытается сохранить деятельность: например, оно сдало в субаренду свои офисные площади и склады в Подмосковье. Тем не менее его выручка в 2022 году упала более чем в два раза, до 25 млрд руб., чистый убыток превысил чистую прибыль в два раза (8 млрд руб. против 4 млрд руб.).