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Turkish Airlines устранила сбой в системе продажи и бронирования билетов

Turkish Airlines: сбой в системе резервации в аэропорту Стамбула устранили

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines устранила сбой в системе бронирования и покупки билетов на самолеты, сообщила техподдержка организации в X (Twitter).

«Перебои в работе инфраструктуры информационных технологий были устранены», — говорится в сообщении перевозчика.

Вечером 1 ноября Turkish Airlines отменила все рейсы, которые должны были вылететь из Стамбула между 19:00 и 22:00 мск. Причиной отмены стал сбой в системе продажи и бронирования билетов. Как уточнил Международный аэропорт Стамбула, большая часть международных рейсов Turkish Airlines вылетели в срок, когда как внутренние рейсы отменили.

В конце сентября из-за глобального сбоя в системе бронирования Leonardo компании «Сирена-Трэвэл» (аффилирована с госкорпорацией «Ростех») зарегистрироваться на рейс не могли пассажиры авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия» и «Победа». В «Ростехе» рассказали РБК, что система подверглась массовой DDoS-атаке из-за рубежа. Позже представитель госкорпорации сообщил, что «сервисы восстановили работоспособность».

Теги
Turkish Airlines технический сбой бронирование
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