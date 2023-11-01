Turkish Airlines отменила все ближайшие рейсы из Стамбула из-за сбоя

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Авиакомпания Turkish Airlines отменила все рейсы, которые должны были вылететь из Стамбула в ближайшие три часа. Об этом сообщил представитель авиаперевозчика Яхья Устюн, передает TRT Haber.

Отменены все рейсы, вылет которых должен был состояться между 19:00 и 22:00 по местному времени (совпадает с мск), сообщил представитель авиакомпании. Он пояснил, что причиной стал сбой в системе продажи и бронирования билетов.

«Из-за проблем в сетевой инфраструктуре наблюдаются сбои в процессах продажи билетов и бронирования. Ведется необходимая работа для решения проблемы», — написал он в X (ранее — Twitter).

По данным с сайта Международного аэропорта Стамбула, большая часть международных рейсов, выполняемых при участии Turkish Airlines, должна вылететь в срок. Многие внутренние рейсы, вылетавшие по расписанию после 18:30, отменены.

Вылетов из другого стамбульского аэропорта — имени Сабихи Гёкчен — у Turkish Airlines не запланировано.

В конце сентября из-за сбоя в системе бронирования Leonardo компании «Сирена-Трэвэл» (аффилирована с госкорпорацией «Ростех») возникли проблемы при регистрации пассажиров в аэропортах на рейсы российских авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия» и «Победа».

В «Ростехе» РБК сообщили, что система подверглась массовой DDOS-атаке из-за рубежа. Позднее представитель госкорпорации уточнил, что «систему подняли» и сервисы «восстановили работоспособность».