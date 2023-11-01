 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Turkish Airlines отменила все ближайшие рейсы из Стамбула из-за сбоя

Turkish Airlines отменила все ближайшие рейсы из Стамбула из-за системного сбоя
Фото: Burak Kara / Getty Images
Фото: Burak Kara / Getty Images

Авиакомпания Turkish Airlines отменила все рейсы, которые должны были вылететь из Стамбула в ближайшие три часа. Об этом сообщил представитель авиаперевозчика Яхья Устюн, передает TRT Haber.

Отменены все рейсы, вылет которых должен был состояться между 19:00 и 22:00 по местному времени (совпадает с мск), сообщил представитель авиакомпании. Он пояснил, что причиной стал сбой в системе продажи и бронирования билетов.

«Из-за проблем в сетевой инфраструктуре наблюдаются сбои в процессах продажи билетов и бронирования. Ведется необходимая работа для решения проблемы», — написал он в X (ранее — Twitter).

По данным с сайта Международного аэропорта Стамбула, большая часть международных рейсов, выполняемых при участии Turkish Airlines, должна вылететь в срок. Многие внутренние рейсы, вылетавшие по расписанию после 18:30, отменены.

Вылетов из другого стамбульского аэропорта — имени Сабихи Гёкчен — у Turkish Airlines не запланировано.

В конце сентября из-за сбоя в системе бронирования Leonardo компании «Сирена-Трэвэл» (аффилирована с госкорпорацией «Ростех») возникли проблемы при регистрации пассажиров в аэропортах на рейсы российских авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия» и «Победа».

Читайте на РБК Pro
Десятки открытых вкладок, сотни непрочитанных сообщений: как упорядочить
Как «красные команды» бесплатно разгребают бардак за нейросетями
Почему банки Канады перестали выдавать автокредиты и оформлять ипотеку
Избежать Альцгеймера: как помочь родителям продлить молодость

В «Ростехе» РБК сообщили, что система подверглась массовой DDOS-атаке из-за рубежа. Позднее представитель госкорпорации уточнил, что «систему подняли» и сервисы «восстановили работоспособность».

Теги
Turkish Airlines Турция сбой
Материалы по теме
В аэропорту Внуково возник сбой в системе обработки багажа
Общество
Авиакомпании сообщили о сбое системы бронирования
Бизнес
В приложении Тинькофф Банка произошел сбой
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 2 ноября
EUR ЦБ: 98,44 (+0,5) Инвестиции, 17:25 Курс доллара на 2 ноября
USD ЦБ: 93,28 (+1,26) Инвестиции, 17:25
Как устроен частный «остров» для ультрахайнетов в Сочи РБК и Breeze Home, 20:23
Главный ассистент Овечкина приостановил карьеру Спорт, 20:07
Израильский генерал заявил о войсках ЦАХАЛ «у ворот» города Газа Политика, 20:02
Волжский гедонизм: почему из Самары не хочется уезжать РБК и LADA, 20:00
Хинштейн опроверг вхождение ЧВК «Вагнер» в состав Росгвардии Политика, 19:56
Сапольски, импринтинг и окружение: зачем общаться с незнакомцами 19:49
Суд отказал России в госиммунитете в споре с экс-акционерами ЮКОСа Политика, 19:38
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
«Фабрика 4.0»: цифровой полигон для кибериммунных решений РБК и Kaspersky, 19:37
Тутберидзе заявила, что Трусова бросила в нее коньки из-за серебра Игр Спорт, 19:29
Над Белгородской областью сбили второй дрон за сутки Политика, 19:27
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:27
Какую роль играют экологические конкурсы в развитии мегаполиса РБК и ДПиООС, 19:26
Момент ДТП со скорой и Porsche в Москве. Видео Общество, 19:23
В Минфине заявили о предложении ФТС ограничить экспорт золота физлицами Политика, 19:16