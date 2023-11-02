Власти США потребовали запретить правительству покупать китайские дроны

Комитет Палаты представителей США по Китаю представил законопроект, запрещающий правительству страны покупать китайские дроны, сообщает пресс-служба главы комитета от Республиканской партии Майка Галлахера.

«Этот законопроект запретит федеральному правительству использовать доллары американских налогоплательщиков для закупки этого оборудования в таких странах, как Китай, поддерживая злонамеренное поведение КНР и создавая серьезную угрозу национальной безопасности США и наших союзников», — заявил Галлахер.

Его поддержал член Палаты представителей Джо Кортни, отметив, что закон должен уменьшить зависимость США от дронов иностранного производства.

В сентябре Китай ограничил экспорт дронов и оборудования для производства беспилотников с целью «защиты национальной безопасности и интересов». Под экспортный контроль попала часть непредназначенных для военных целей дронов. Китайская компания DJI импортировала более половины беспилотников, которые продаются в США.

The New York Times в конце сентября сообщила, что Китай сократил поставки беспилотников и комплектующих на Украину. Из-за этого некоторым покупателям приходится провозить технику контрабандой или одалживать у знакомых из-за рубежа компоненты для дронов.