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В Петербурге уехавшего депутата лишили мандата за прогулы заседаний

Петербургского депутата Часныка лишили мандата за прогулы заседаний

Муниципального депутата округа «Южно-Приморский» в Санкт-Петербурге Александра Часныка лишили мандата за систематические прогулы заседаний, сообщил портал «Закс.ру».

Часнык перестал приходить на встречи совета депутатов в сентябре 2022 года из-за отъезда за границу, участвовать на заседаниях онлайн совет ему не разрешил. Вопрос о лишении Часныка мандата подняла депутат от «Единой России» Людмила Спиридонова. Глава муниципального округа Юрий Епифанцев призвал ответственно подойти к этому вопросу. Большинством голосов депутаты приняли решение лишить Часныка мандата.

30 октября муниципальный совет Санкт-Петербурга «Малая Охта» проголосовал за досрочное прекращение полномочий восьмерых депутатов из-за пропусков собраний. Все они избрались в совет от партии «Яблоко». Лишения мандатов потребовала прокуратура Красногвардейского района Санкт-Петербурга.

1 ноября депутаты Госдумы проголосовали за лишение полномочий двух своих коллег — члена фракции ЛДПР Василия Власова и представляющего «Справедливую Россию — За правду» Вадима Белоусова.

Кого Госдума лишала депутатской неприкосновенности и мандата. Фотогалерея
Фотогалерея 

Власова обвинили в неисполнении обязанностей в течение 30 и более дней, сам он заявил, что присутствовал на заседаниях и голосованиях комиссии в режиме онлайн.

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Белоусова объявили в розыск. В 2022 году суд признал его виновным в получении взятки на сумму свыше 3 млрд руб.

Теги
Санкт-Петербург депутат лишение мандатов
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