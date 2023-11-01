МИД пообещал ответ после аннулирования аккредитации журналисту в Болгарии

Мария Захарова (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Москва предпримет ответные меры из-за аннулирования аккредитации корреспондента «Российской газеты» в Болгарии Александра Гацака, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это очередной противоправный ход натовцев против российских журналистов, которых они маниакально преследуют. Будем принимать ответные меры», — написала она.

Накануне «Российская газета» сообщила, что посольство России в Софии получило уведомление от МИДа Болгарии об аннулировании аккредитации Гацака и о его предстоящей экстрадиции.

«Гацак работает в Софии несколько лет и постоянно публикует материалы по проблемам внутренней и внешней политики этой восточноевропейской страны, в частности, освещая вопросы добрососедских и исторических отношений России и Болгарии», — сообщили в «Российской газете».

По данным издания, «недружественные действия» в отношении российского журналиста начались в конце сентября. Тогда Гацаку позвонили на мобильный телефон, потребовав «немедленно прибыть» в местную миграционную службу. Позже ему позвонили еще раз и изменили пункт назначения, потребовав приехать в Агентство национальной безопасности Болгарии, пишет "Российская газета".

21 сентября посольство России в Болгарии сообщило, что власти страны также решили выдворить архимандрита Вассиана и двух служителей храма Святителя Николая Мирликийского в Софии.

Премьер-министр страны Николай Денков отмечал, что решение об этом было принято органом национальной безопасности страны «на основании засекреченного отчета».