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Политика ,  
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МИД пообещал ответ после аннулирования аккредитации журналисту в Болгарии

МИД примет ответные меры после аннулирования аккредитации журналисту в Болгарии
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Москва предпримет ответные меры из-за аннулирования аккредитации корреспондента «Российской газеты» в Болгарии Александра Гацака, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это очередной противоправный ход натовцев против российских журналистов, которых они маниакально преследуют. Будем принимать ответные меры», — написала она.

Накануне «Российская газета» сообщила, что посольство России в Софии получило уведомление от МИДа Болгарии об аннулировании аккредитации Гацака и о его предстоящей экстрадиции.

«Гацак работает в Софии несколько лет и постоянно публикует материалы по проблемам внутренней и внешней политики этой восточноевропейской страны, в частности, освещая вопросы добрососедских и исторических отношений России и Болгарии», — сообщили в «Российской газете».

По данным издания, «недружественные действия» в отношении российского журналиста начались в конце сентября. Тогда Гацаку позвонили на мобильный телефон, потребовав «немедленно прибыть» в местную миграционную службу. Позже ему позвонили еще раз и изменили пункт назначения, потребовав приехать в Агентство национальной безопасности Болгарии, пишет "Российская газета".

21 сентября посольство России в Болгарии сообщило, что власти страны также решили выдворить архимандрита Вассиана и двух служителей храма Святителя Николая Мирликийского в Софии.

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Премьер-министр страны Николай Денков отмечал, что решение об этом было принято органом национальной безопасности страны «на основании засекреченного отчета».

Теги
Персоны
Болгария МИД аккредитация Мария Захарова
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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