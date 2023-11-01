 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Брянской области сбили беспилотник

Губернатор Богомаз: в Брянской области сбили беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа над Стародубским муниципальным округом в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — написал он в телеграм-канале.

В ночь на 1 ноября Минобороны отчиталось, что дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над территорией Брянской и Курской областей.

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстрелах региона со стороны Украины. Под артиллерийский огонь 31 октября попало село Алейниково в Стародубском муниципальном округе Брянской области. В результате атаки в населенном пункте было нарушено электроснабжение, пять зданий, в том числе два жилых, получили повреждения, сообщил Богомаз.

Позже под обстрел попало село Сушаны Климовского района, загорелись два нежилых дома. Пострадавших не было.

Теги
Персоны
Брянская область Александр Богомаз беспилотники
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области

23 февраля 1961 года
Материалы по теме
Богомаз сообщил об обстреле двух брянских сел
Политика
Четыре человека пострадали при обстреле поселка в Брянской области
Политика
Колонию в Брянске атаковал украинский дрон
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 97,93 (-0,68) Инвестиции, 31 окт, 16:05 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 92,02 (-1,22) Инвестиции, 31 окт, 16:05
КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа открыли для прохода людей Политика, 11:16
«Ъ» узнал подробности убийства контрактниками семьи в Волновахе Общество, 11:13
Как стать продавцом на маркетплейсе. Инструкция РБК и Яндекс Маркет, 11:06
МИД пообещал ответ после аннулирования аккредитации журналисту в Болгарии Политика, 11:05
Российский футболист умер из-за полученных в ДТП травм Спорт, 11:03
Как замедлить старение. План тренировок для тех, кому за 50 Pro, 10:59
Россиянам ограничили доступ к популярному криптосервису WalletConnect Крипто, 10:58
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
В Санкт-Петербурге представили «Москвич 6» на альтернативном топливе Авто, 10:42
В США умер второй пациент в мире, которому пересадили сердце свиньи Общество, 10:41
Экс-футболиста сборной России заподозрили в распространении наркотиков Спорт, 10:35
Расписки HeadHunter подорожали на новости о выкупе акций у нерезидентов Инвестиции, 10:35
На Украине сообщили об ударе по нефтезаводу в Кременчуге Политика, 10:35
Названы округа Москвы — лидеры по числу ЖК с иностранными названиями Недвижимость, 10:34
Как продвигать свои товары новичкам на маркетплейсах РБК Отрасли, 10:33