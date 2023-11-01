В Брянской области сбили беспилотник

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Средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа над Стародубским муниципальным округом в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — написал он в телеграм-канале.

В ночь на 1 ноября Минобороны отчиталось, что дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над территорией Брянской и Курской областей.

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстрелах региона со стороны Украины. Под артиллерийский огонь 31 октября попало село Алейниково в Стародубском муниципальном округе Брянской области. В результате атаки в населенном пункте было нарушено электроснабжение, пять зданий, в том числе два жилых, получили повреждения, сообщил Богомаз.

Позже под обстрел попало село Сушаны Климовского района, загорелись два нежилых дома. Пострадавших не было.