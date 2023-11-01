Число арестованных после беспорядков в аэропорту Махачкалы выросло до 15

Количество арестованных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы выросло до 15 человек. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Верховного суда Дагеста Зарема Мамаева.

Карабудахкентский районный суд призвал десять местных жителей виновными в участии в несанкционированном собрании, повлекшем создание помех функционированию объектов транспортной инфраструктуры (ч. 6.1. ст. 20.2 КоАП). Восемь человек получили наказание в виде административного ареста на восемь суток, двоим «с учетом состояния здоровья» назначили по 60 часов обязательных работ.

Ранее сообщалось об аресте семерых задержанных за участие в массовых беспорядках в махачкалинском аэропорту. Всех заключили под стражу на срок от трех до десяти суток, рассказали РБК в пресс-службе Верховного суда республики. ТАСС передал, что мужчин признали виновными по ч. 1 и 2 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти).

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли вечером 29 октября, поводом стало прибытие регулярного рейса из Тель-Авива на фоне войны в секторе Газа. Толпа протестующих зашла в здание аэропорта и прорвалась на взлетно-посадочную полосу. Всего в беспорядках в аэропорту, по оценкам источников РБК в дагестанском МВД, участвовали 1,2 тыс. человек.

МВД 30 октября сообщило, что число задержанных составило 83 человека. На следующий день глава региона Сергей Меликов добавил, что были задержаны еще около 60 человек.