Минюст будет указывать в реестре псевдонимы иноагентов

Министерство юстиции России будет указывать в реестре иноагентов псевдонимы включенных в него лиц. Это следует из приказа ведомства, который опубликован на сайте нормативно-правовых актов.

Помимо псевдонимов (при наличии) Минюст будет указывать данные о прежних имени, фамилии и отчестве физлиц-иноагентов, если они их меняли, а также о прежних наименованиях юрлиц и общественных объединений, действующих без образования юрлиц, если они менялись.

Минюст предложил указывать в реестре иноагентов псевдонимы, а также прежние имена и названия физлиц и юрлиц в конце сентября. Опрошенные «Ведомостями» эксперты предположили, что так ведомство хочет осложнить для российских сайтов и СМИ цитирование тех, кто малоизвестны под своими настоящими именами, но чьи псевдонимы у всех на слуху.

Понятие «иностранный агент» появилось в российском законодательстве в 2012 году. Организациям, в том числе СМИ, его присваивают с 2017-го, физическим лицам и незарегистрированным общественным объединениям — с 2020 года. Меры, регулирующие эту сферу, неоднократно ужесточались.

Сейчас иноагенты должны маркировать все свои сообщения и материалы специальной пометкой. Они не могут получать государственное финансирование при осуществлении творческой деятельности, а также преподавать и вести просветительскую деятельность среди несовершеннолетних. И юрлица, и физлица-иноагенты должны отчитываться перед властями о своей деятельности и о расходах.

В середине июля президент Владимир Путин подписал закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». По нему для признания иноагентом необязательно получать финансирование из какого-либо зарубежного источника — в реестр можно попасть в том числе за «поддержку из-за рубежа» или за нахождение под «иностранным влиянием». Также было введено понятие физического лица, аффилированного с иностранными агентами.

В июле Минюст получил право проводить внеплановые проверки в отношении как самих иноагентов, так и тех, кто может помогать им обходить требования закона. За невыполнение предписаний либо предупреждений Минюста об устранении нарушений гражданам грозит до 50 тыс. руб. штрафа, должностным лицам — до 100 тыс. руб., юридическим лицам — до 300 тыс. руб.