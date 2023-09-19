Минюст предложил указывать в реестре иноагентов псевдонимы

Реестр иноагентов предлагается дополнить псевдонимами, а также прежними ФИО и названиями юрлиц в том случае, если они менялись. Минюст объяснил это необходимостью привести правила ведения реестра в соответствие с законом

Здание Министерства Юстиции Российской Федерации (Фото: Владимир Баранов / ТАСС)

Минюст России предложил указывать в реестре иностранных агентов их псевдонимы, а также прежние фамилию, имя и отчество, если они ранее были изменены. Документ размещен на сайте проектов нормативно-правовых актов.

Помимо этого предлагается указывать прежние названия юрлиц и других организаций, если они менялись. В реестре также предлагается указывать дату опубликования принятия решения о включении лица в реестр иноагентов. Сейчас приводится только дата приобретения данного статуса.

В пояснительной записке говорится, что эти меры направлены на то, чтобы привести правила ведения реестра иноагентов в соответствие с законом «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Понятие «иностранный агент» появилось в российском законодательстве в 2012 году. СМИ его присваивают с 2017-го, физическим лицам — с 2020 года.

Иноагенты обязаны маркировать все свои сообщения и материалы специальной пометкой. Они не могут получать госфинансирование при осуществлении творческой деятельности, а также вести просветительскую деятельность среди несовершеннолетних.

С декабря 2022 года для того, чтобы попасть в реестр иноагентов, достаточно иметь «поддержку из-за рубежа» или находиться «под иностранным влиянием».

Путин неоднократно сравнивал законы об иностранных агентах в России и в США, утверждая, что российская версия «более мягкая».

Другой точки зрения придерживаются российские правозащитники. Осенью 2021 года Ева Меркачева, на тот момент член президентского Совета по правам человека, отмечала: «Закон сформулирован так нечетко и широко, что стать иноагентом может каждый второй. Ни одного иностранца там нет, сплошь российские граждане, зачастую — лучшая часть гражданского общества. Некоторые из них сделали в одиночку больше в борьбе с пытками, несправедливостью, чем целые государственные структуры».