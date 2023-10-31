Израиль убил командира одного из батальонов ХАМАС

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Израильские военные убили командира батальона палестинского движения ХАМАС «Центральная Джабалия» Ибрагима Биари, он был одним из руководителей нападения на Израиль в первый день войны 7 октября, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным ЦАХАЛ, Биари руководил всеми военными операциями на севере сектора Газа с начала боевых действий. «Он также был ответственен за отправку террористов, совершивших теракт в порту Ашдод в 2004 году, в результате которого были убиты 13 израильтян, и был ответственен за ракетные обстрелы Израиля и организацию многочисленных нападений на ЦАХАЛ за последние два десятилетия», — добавили в пресс-службе израильской армии.

Кроме Биари в результате удара были убиты «большое количество» боевиков, находившихся с ним, и разрушена подземная инфраструктура ХАМАС, заявили в ЦАХАЛ.

30 октября израильский премьер Биньямин Нетаньяху объявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС. Первый этап предполагал остановку атаки боевиков, второй — воздушные удары. Третий этап, как уточнил Нетаньяху, — расширение наземного проникновения в сектор Газа.

Газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников писала, что Израиль решил пока воздержаться от полномасштабного вторжения в сектор Газа и проводит поэтапную операцию. В ходе нее разведывательные подразделения продвигаются в глубь территории, контролируемой группировкой, и после обнаружения боевиков ХАМАС вступают в бой с ними, чтобы выявить уязвимости.