Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

В небе над Брянской областью сбили украинский беспилотник, сообщила пресс-служба Минобороны в своем телеграм-канале.

Дрон уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны, уточнили в ведомстве.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз 31 октября дважды сообщал об обстрелах региона.

Утром под артиллерийский огонь со стороны Украины попало село Алейниково в Стародубском муниципальном округе. В результате атаки в населенном пункте было нарушено электроснабжение, пять зданий, в том числе два жилых, получили повреждения.

Позже под обстрел попало село Сушаны Климовского района, загорелись два нежилых дома. Пострадавших не было.